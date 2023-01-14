تعرف على سيارات العلامة اليابانية العائلية بـ 3 صفوف في المملكة

تعتبر تويوتا اختيار جيد ومناسب لمن يرغب في شراء سيارة عائلية اعتمادية، والقيمة مقابل السعر، كما أنها الأكثر تحملا لطول الاستخدام والظروف المختلفة وهذه السيارات تتوفر مع 3 صفوف من المقاعد لدى الوكيل اليوم.

تأتي تويوتا لاندكروزر بتجهيزات مناسبة لطرق المدينة والطرق الوعرة، وإلى جانب سعتها لسبعة ركاب، من تجهيزات الفل كامل نظام الصوت JBL وشاشة 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه.

كما تحتوي على مكيف هواء مع فتحات في الصفوف الثلاثة مع تحكم مستقل لأربعة مناطق. وتتوفر السيارة بمحرك ديزل توين تيربو وبنزين تيربو وسعرها يتراوح بين 242,880 إلى 407,445 ريال بالضريبة.

تويوتا فورتشنر

فورتشنر تستخدم منصة هايلكس ما يجعلها أيضا ملائمة للطرق الوعرة عندما تجهز مع نظام الدفع الرباعي، إلى جانب نظام دفع خلفي، وتتميز بوفرة محركاتها بما فيها محرك 4 سلندر 2.7 لتر بنزين و2.4 لتر ديزل و2.8 لتر ديزل و6 سلندر 4.0 لتر بنزين. ويتراوح سعرها من 122,820 إلى 177,905 ريال بالضريبة.

تويوتا برادو

برادو تتوفر في المملكة مع 3 أبواب بصفين من المقاعد، لكن الملائمة للعائلة الكبيرة ذات 5 أبواب و3 صفوف من المقاعد وتتميز بفتحات المكيف التي تصل للصف الثالث وتتوفر بثلاث خيارات للمحرك منها ديزل تيربو 2.8 لتر و4 سلندر 2.7 لتر بنزين و6 سلندر 4.0 لتر بنزين. وأسعارها تتراوح من 165,3750 إلى 218,040 ريال بالضريبة

تويوتا انوفا

توفر الميني فان انوفا حيز الجلوس الأكبر، 8 مقاعد في 3 صفوف، وتأتي بمكيف هواء مع فتحات تبريد خلفية للصف الثاني والثالث، وشاشة لمس 6.2 بوصة وتتوفر بمحرك بنزين 2.7 لتر بسعر 108,675 ريال ومحرك ديزل 2.8 لتر تيربو بسعر 116,955 ريال.