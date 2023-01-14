اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إجراءات تأديبية ضد منتخبي الأرجنتين، وكرواتيا على خلفية الأحداث التي وقعت خلال مباراتي فرنسا والمغرب في كأس العالم قطر 2022 .

وتهدف الإجراءات ضد الأرجنتين بشكل خاص حسب بيان “فيفا” “الانتهاكات المحتملة للمادتين 11 (السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) و12 (سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين)” خلال المباراة النهائية لكأس العالم التي فاز بها “ألبيسيلستي” على منتخب “الديوك” بركلات الترجيح 4-2.

و تم تصوير الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعد المباراة في غرفة تبديل الملابس وهو يسخر من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وخلال احتفالات المنتخب الكرواتي، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين الكروات وهم يغنون الأغاني القومية ذات الدلالات الفاشية.

واتخذ فيفا عقوبات ضد اتحادات المكسيك والإكوادور وصربيا لانتهاك المادة 13 من قانون السلوك (التمييز)، بسبب الأغاني التي أنشدها أنصار البلدان الثلاثة.

وتم تغريم المكسيك 100 ألف يورو وفرض اقامة مباراة خلف أبواب موصدة، والإكوادور 200 ألفاً ومباراة خلف أبواب مغلقة جزئياً، وصربيا 50 ألفاً ومباراة خلف أبواب موصدة. كما عوقب سبعة لاعبين صربيين بشكل فردي لسوء السلوك خلال مباراتهم أمام سويسرا في دور المجموعات.