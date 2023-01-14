أزاحت ميتسوبيشي الستار عن سيارة Delica Mini العائلية بتصميمها المريح والمناسب لمحبي السفر، فضلا عن كونها اقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتأتي السيارة الجديدة على هيكل ميني فان معدّل عن هياكل سيارت Delica السابقة، لكنّها تميّزت بتصميم أكثر عصرية، وبمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وبعجلات (165/60 R15)، وأتى هيكلها بطول 3 أمتار و39 سنتيمترا، بعرض 147 سم، وارتفاع 183 سم.

وحصلت السيارة على أنظمة تعليق خاصة تجعلها قادرة على اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وزود سقفها بملحقات خاصة لنقل الأمتعة والحقائب الكبيرة، كما زوّدت بجنح هوائي صغير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وجاءت قمرة السيارة بتصميم يوفر أكبر قدر من الراحة للركاب، كما حصلت على مقاعد مريحة وواسعة مجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما جهّزت السيارة بمنافذ USB متنوعة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة مولتيميديا متطورة، وعلى شاشة لمسية.

و جهّزت بمحركات بسعة 660 سي سي بعزم 52 حصانا، ودعمت هذه المحركات بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 64 حصانا، فيما تتراوح أسعارها ما بين 14000 و17500 دولار.