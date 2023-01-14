كشف موقع (Nieuwe Mobiel)، عن الصور الرسمية لهاتفي سامسونغ المرتقبين: غالاكسي إس 23 ألترا (Galaxy S23 Ultra)، وغالاكسي إس 23 بلس (Galaxy S23 Plus).

وأظهرت كاميرات الهاتفين، وتصميمهما، والألوان التي سيأتيان بها. وهي تأتي بُعيد الصور التي سربها موقع (WinFuture) الألماني للهاتف الثالث في السلسلة: غالاكسي إس 23 (Galaxy S23).

ويبدو أن طرازي (Galaxy S23 Ultra) و (Galaxy S23 Plus) يتشاركان الإطار المعدني والتصميم الزجاجي الذي يبدو شبيهًا بهواتف آيفون الأحدث من آبل، وبعض الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال المدة الماضية.

وستتاح الهواتف الثلاثة المرتقبة في سلسلة (Galaxy S23) بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والوردي الفاتح، فيما تكشف الصور الخاصة بهاتف (Galaxy S23 Ultra) المزود بالقلم الإلكتروني (S Pen) عن بعض الاختلافات عن الهاتفين الآخرين في السلسلة.

وسيكون ظهر الهاتف أكثر تسطحًا مقارنةً بهاتف (Galaxy S22 Ultra)، وهو يحوي 5 حساسات للكاميرات: 3 منها تحوي عدسات أكبر من الحساسين الآخرين، وهي تمتاز بحلقة تحيط بها.