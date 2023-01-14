أكد الدكتور محمد الأحمدي أن البيئة في المناطق المرتفعة مثل أبها والباحة تحسن من عمل الرئتين وتكون قدرة التنفس عالية.

وقال الأحمدي :” تجد الأبطال السعوديين من الجنوب، حيث أن البيئة تحسن الجهاز التنفسي لديهم بشكل كبير جدا وترفع من لياقتهم البدنية، فضلاً عن أن مستوى الهيموجلوبين في الدم لدى سكان هذه المناطق عالية جدا مقارنة بغيرهم”.

وأضاف الأحمدي ” نحتاج 6 لترات من الهواء في الدقيقة الواحدة في أبسط أوقات راحة الجسم، لذا يجب أن يكون هناك عملية تهوية رئوية وهي دخول الهواء النقي بالأكسجين “.

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: البيئة في المناطق المرتفعة مثل أبها والباحة تحسن من عمل الرئتين وتكون قدرة التنفس عالية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/WWoNOzyUnX — قناة السعودية (@saudiatv) January 14, 2023