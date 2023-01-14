أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم رجل نذر بأن يصوم شهرًا كاملًا ولكنه توفي قبل وفاء النذر.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أنه يستحب أن يصوم عنه أولياؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم “من مات وعليه صيام صام عنه وليه” ولكن لو قدر أنهم لم يصوموا لم يجب عليهم ذلك.