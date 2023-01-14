ذكرت تقارير صحفية أن السلطات في جامايكا تحقق بشأن عملية سطو على حساب العداء الأسطوري يوسين بولت الاستثماري، بعد سرقة ملايين الدولارات منه.

وكشفت التقارير، أن حساب بولت الاستثماري في Stocks and Securities Limited، شهد اختفاء ملايين الدولارات، فضلا عن بدء التحقيق في الحادثة بعدما أبلغ بولت عن وجود مشكلة في حسابه الاستثماري، الأربعاء الماضي.

وتولى قسم التحقيقات المالية في جامايكا ولجنة الخدمات المالية، مهمة التحقيق في القضية، وفقا لمدير أعمال الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات، نوجينت والكر، فيما فاز يوسين بولت بـ8 ميداليات ذهبية أولمبية، كما توّج كأسرع عداء في العالم سنة 2009

وذكر والكر في بيان صحفي: “تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث في حساب بولت. يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات. يجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل”.