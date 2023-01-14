قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج، عمرو المداح، إن حج هذا العام لايشترط التحصين ولا العمر.

وتابع “المداح”:”عدنا كما كنا قبل الجائحة بطاقة استيعابية كاملة”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

وأكد أن استيعاب الحجاج جاء مثلما كان في عام 2019، ولكن بخدمات أفضل بجانب رفع الخيارات المتاحة.

