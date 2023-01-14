يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقام حاليا في المملكة.

وكان فريقا ريال مدريد وبرشلونة حسكا تواجدهما في الكلاسيكو المنتظر بنهائي البطولة، حيث فاز برشلونة على ريال بيتيس 4-2، فيما نجح ريال مدريد في التأهل بعد تغلبه على فالنسيا بنتيجة 4-3.

وبالحديث عن تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني، فقد فاز ريال مدريد في 9 مباريات، وفاز برشلونة في 4 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

وحقق ريال مدريد اللقب 5 مرات على حساب برشلونة، بينما حقق البارسا اللقب مرتين على حساب ريال مدريد.