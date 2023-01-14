أعرب طفل عراقي عن عشقه للمملكة العربية السعودية، وتعلمه اللهجة السعودية، رغم عدم زيارتها أبداً.
وأوضح الطفل أنه يشجع نادي النصر، كما أنه يعرف الكثير من مدن المملكة، وكذلك موسم الرياض والبوليفارد وموسم جدة، وغيرها من الفعاليات.
وقال الطفل إنه يتمنى المجيء إلى المملكة العربية السعودية ويلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
يذكر أن منتخب العراق يتصدر المجموعة الأولى في خليجي 25 متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب العماني، بعد تساويهم برصيد 7 نقاط.
قصة الطفل العراقي الذي يعشق #السعودية
وتفاصيل أكثر عن بطولة #كأس_الخليج
من البصرة مع موفد MBC منصور المزهم @m_almzham #MBCinAweek pic.twitter.com/Yt6YjlGhWS
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 14, 2023
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