أصبحت زوجة نجل إمبراطور المخدرات في المكسيك، أوفيديو غوزمان لوبيز أقوى شخصية في عصابة لترويج وبيع المخدرات في العالم.

ورسخت “أدريانا ميزا توريس”، التي يُعتقد أنها في أوائل الثلاثينات من عمرها نفسها ملكة بعد القبض على زوجها، نجل خواكين “إل تشابو” .

وأصبحت تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلقب “زوجة الرئيس”، كما تتفاخر بثروتها ومقتنياتها وممتلكاتها عبر “تيك توك”

وكانت أدريانا قد اشتهرت في المكسيك عقب زواجها من أوفيديو غوزمان لوبيز ومن المرجح أن يجري تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يقضي بقية عمره في السجن.