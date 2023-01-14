أكد رئيس جمعية علم النفس في جامعة الملك سعود، أحمد الشايع، إن تشخيص الاضطرابات النفسية والاكتئاب لا يتم عن طريق الاختبارات الإلكترونية.

ولفت إلى أن الاختبارات الإلكترونية لكشف الاضطرابات والاكتئاب يعد إجراء غير دقيق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن ذلك يشمل الاختبارات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تلك التي تكون على مواقع رسمية.