رفعت موظفة سابقة في إحدى الشركات البريطانية دعوى قضائية لتعويضها عن فصلها من العمل، بـ 5 آلاف دولار كندي لكن الدعوى القضائية انتهت بنهاية غير متوقعة.

وأدعت الموظفة كارلي بيس التي عملت محاسبة عن بُعد في شركة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أنها طردت من عملها دون سبب مقنع.

وقدمت الشركة دليلا يثبت أن الموظفة غير صادقة فيما أدعت، مؤكدة أنها ثبتت برنامجا باسم “تايم كامب”، على الكمبيوتر الذي سلمته لبيس خلال فترة عملها، وأن هذا البرنامج كشف أن الموظفة لم تكن تقم بواجباتها الوظيفة على أكمل وجه.

وكشف البرنامج أيضا أن الموظفة السابقة استخدمت حاسوب الشركة في أغراض غير العمل وجدت مخالفات في ساعات عمل الموظفة، ونقصا يصل إلى 50 ساعة، وقضت المحكمة بأن تدفع “كارلي” تعويضا بقيمة 2459 دولارا إلى شركتها السابقة.