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السبت14 يناير

زوجة ميسي تداوي جراح شاكيرا

منذ 43 دقيقة
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زوجة ميسي تداوي جراح شاكيرا
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تفاعلت أنتونيلا روكوزو، زوجة الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مع الأغنية الجديدة التي أصدرتها المطربة الكولومبية شاكيرا، والتي هاجمت فيها زوجها السابق جيرارد بيكيه بعد خيانته لها.

وتركت زوجة ليونيل ميسي تعليقًا برموز تعبيرية نارية أسفل فيديو الأغنية على “إنستغرام”.

وانفصلت شاكيرا، البالغة 45 عاما، وبيكيه، نجم برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني السابق، في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا.

واعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.

 

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