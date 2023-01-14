أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد.

وأوضحت الهيئة أن المزاد سيقام في ساحة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يوم 29 يناير في الساعة العاشرة صباحًا.

واشترطت الهيئة للتقديم على المزاد: دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط: دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15% ، والتسجيل المسبق لدى الجمرك.

ويجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

ولفتت الهيئة إلى أنه تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات” .