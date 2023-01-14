أعلن رئيس نادي الإبل “فهد بن حثلين” سحب لقب سفير نادي الإبل من مالك الإبل عبدالله بن عودة بعد تصريحاته بأن 90% من مشتري الإبل يكذبون بشأن قيمتها الحقيقية.

وقال “بن حثلين” في تعليقه على تصريحات “بن عودة” : ” حينما تخرج التصاريح من شخص يحمل لقب (سفير نادي الإبل) بدون اثباتات أو أدلة هذا أمر مؤسف للغاية.

وتابع : لقاء الأخ عبدالله فيه الكثير من المغالطات وحديثه ان الصفقات 90% مبالغ فيها على ماذا اعتمدت هذة النسبة؟! هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. للأسف نعلن سحب الصفة الممنوحة له من قبل النادي.

وكان بن حثلين صرح في برنامج “من إلى” على قناة “إم بي سي” أن كثير من المشترين يكتبون القيمة الحقيقية في العقود، بأقل مما يعلنونه بكثير، لأنه يكون ملزمًا بدفع 15% من قيمة الصفقة المكتوبة في العقد، لذا يكتب 50 ألف أو 100 ألف أو أقل من ذلك، بينما يظهر في الإعلام 20 و30 مليون، وهذا غير صحيح ، لافتاً إلى أن عملية بيع وشراء الإبل غير محوكمة.