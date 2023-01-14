أكد رئيس بلدية شقراء المكلف، بندر الشيباني، قرب افتتاح متنزه الملك سلمان المقام على مساحة تقدر بنحو 28 ألف متر مربع.

وأضاف أن المنتزه به مضمار للمشي، وآخر للجري وجلسات عائلية، منها مضمار وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأكد أنه سيتم تزويد المنتزه بمظلات في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه جرى زراعة 90% من المنتزه، كما جرى افتتاح المتنزه جزيئا، في حين سيفتتح بشكل كامل ورسمي في صيف 2023.