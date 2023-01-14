رصد البرنامج الوطني لمكافحة التستر عدة مخالفين متخفين بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الرياض.
ونشرت قناة الإخبارية لحظة ضبط عدد من المتسترين في أسواق الذهب بالرياض لا يمتلكون رخصة مهنية.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفات تخص نسب التوطين ، وانتهاء الرخص المهنية وتوظيف مقيمين رغم قرارات الجهات المختصة بالتوطين.
فيديو | مداهمة التوطين تفضح التستر .. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الرياض.. ضاربين بشروط التوطين عرض الحائط
التفاصيل في تقرير مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي#نشرة_النهار pic.twitter.com/wWIOIMjydd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً