رصد البرنامج الوطني لمكافحة التستر عدة مخالفين متخفين بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الرياض.

ونشرت قناة الإخبارية لحظة ضبط عدد من المتسترين في أسواق الذهب بالرياض لا يمتلكون رخصة مهنية.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفات تخص نسب التوطين ، وانتهاء الرخص المهنية وتوظيف مقيمين رغم قرارات الجهات المختصة بالتوطين.