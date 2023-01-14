أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت أنه تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وتعتبر تلك الصفحات إضافة إلى وثائق أخرى عُثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض الخميس، ووثائق أخرى عُثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد الخميس الماضي، “تعاونه الكامل” مع وزارة العدل بخصوص الوثائق.