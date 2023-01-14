فاجأ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق خلال حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.

وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مذيعة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه يغط في نوم عميق.

ولتفادى الموقف المحرج، وعدت المذيعة بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

ولم يتمالك ضيوف البرنامج في الاستوديو، أنفسهم عن الضحك.