تعرض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دافيد أوسبينا، اليوم لإصابة شديدة.

ولم يتمالك مشاعره وشدة الآلام وبكى بشدة لحظة مغادرته أرضية الأمير ملعب فيصل بن فهد خلال اللقاء الذي جمع فريقه بفريق نادي الشباب.

وغادر حارس المرمى أرضية الملعب على سيارة إسعاف، فيما استكملت المباراة أحداثها، وانتهت المواجهة بين الفريقين بتعادلهما سلبيا دون أي أهداف.