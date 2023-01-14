توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة على حائل والرياض والقصيم.

كما توقع أن يستمر هطول الأمطار اليوم حتى يوم غد على بعض المناطق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن الرياض والقصيم شهدتا الأيام الماضية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.