استوقف شبان سعوديون بطل الرالي الصحراوي ناصر العطية لتناول القهوة خلال مشاركته في منافسات رالي داكار.
وأظهر مقطع فيديو الشبان يقفون على جانب الطريق الذي يمر به العطية وأحدهم يحمل “دلة القهوة” حتى يفهم المتسابق بأنهم يريدون مشاركته في شرب القهوة.
وبالفعل وقف “العطية” بسيارته بجانب خيمة الشباب ونزل للسلام عليهم ومشاركتهم في شرب القهوة.
شبان سعوديون يستوقفون بطل الرالي الصحراوي #ناصر_العطية لتناول القهوة خلال مشاركته في منافسات #رالي_داكار
#Dakar2023 pic.twitter.com/44XskVvWVM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 14, 2023
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