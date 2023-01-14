أثار سؤال في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي جدلا واسعا في مصر بين أولياء الأمور.

ونص السؤال على “ما جمع اسم حسام” واعتبر أن السؤال من باب التعجيز. وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من صعوبة الامتحان،

وقال أحد موجهي اللغة العربية بالمنصورة، أن السؤال موجود في المنهاج التدريسي، وفي “بنك الأسئلة”، ومن المفترض أن يكون الطالب قد درسه خلال العام الدراسي.

وأضاف أن جمع حسام هو أحسمة على وزن أفعلة، وأن كلمة الحسام تعني السيف، وأشار إلى أن المعنى يختلف حسب سياق الجملة، وفي بعض الأحيان يكون جمعها حسام بكسر الحاء.