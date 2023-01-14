كشف مدرب النصر رودي جارسيا، أن إصابة ديفيد أوسبينا بشكل مبدئي خلع في الكتف، فيما يجري الأشعات الطبية الآن.

وكان ديفيد أوسبينا، حارس مرمى النصر تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ13 من دوري روشن.

وفي سياق منفصل، صرح مدرب النصر بخصوص عدم مشاركة اللاعب فينسينت أبوبكار، قائلا: “إنه عائد من إصابة، ولم نرغب المجازفة به لكي لا تتفاقم إصابته”.

وأضاف: “هاجمنا أمام الاتحاد وكنا نستحق الانتصار، وأمام الهلال كانت مباراة الكل يبحث عن الفوز، واليوم تعادلنا أمام الشباب 0-0، وهذا يدل أن الفرق الكبيرة تلعب أمامنا بشكل قوي”.