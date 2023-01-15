أظهرت نتائج الأشعة التي أجراها حارس ‎النصر داڤيد اوسبينا إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، كما أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وكان حارس النصر تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الشباب التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن مفصل المرفق يتكون من ثلاثةُ عظام: عظم الجزء العُلوي من الذراع، وهو عظم العَضُد. عظمي الجزء السفلي من الذراع، أي الساعد: الكُعبُرَة والزند. العضلاتُ هي التي تجعل العظام تتحرَّك حول المفاصل.