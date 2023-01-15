دعا رئيس نادي الشباب خالد البلطان، لضرورة إنهاء ملف التذاكر المجانية في مباريات الفريق بدوري روشن.

وقال خالد البلطان: “لا بد أن ننهي موضوع تذاكر “البلاش” لأن الدولة تستثمر في الرياضة بشكل كبير ولا بد أن نرفع سعر التذاكر بما يوازي مستوى الاستثمار الرياضي”.

وأشار: “مباراة الاتحاد كانت نفس الأسعار وحضر الجمهور بشكل أكبر، واليوم جمهور النصر لم يأتِ ممكن جمهور متعود على أبو بلاش، ونادي الشباب ليس جمعية خيرية”، مبينا: “الداعم الذي يقف خلف الشباب هو حسن التنظيم والأداء والكفاءة المالية وكفاءة الإنفاق وعدم وجود هدر، وبأقل الموارد وبدون عقد استراتيجي”.

وحول رأيه في صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، قلائلا: “أنا سعيد من كل قلبي بقدوم رونالدو وأتمنى يجي للشباب لاعب يوازيه”، مضيفا: “نادي الشباب لا يقل عن الأندية المليارية ونحن راضون بما قسمه الله لنا”.