تحدث الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية وحرب التكنولوجيا.

وقال عبدالحميد العمري:”أزمة الطاقة.. الوضع سيظل صعبا قبل الشتاء المقبل، بعد أن أنفقت مئات المليارات من اليورو العام الماضي في البحث عن بدائل للطاقة الروسية، قد تكافح أوروبا لملء مرافق التخزين مرة أخرى”.

وأشار:” ستظل الطاقة عامل الخطر الرئيسي في أوروبا إلى جانب النقص المحتمل في الغاز في شتاء 2023/2024″.

ولفت:”التوترات الجيوسياسية وحرب التكنولوجيا: ستظل التوترات العسكرية والسياسية ضمن أكبر المخاطر على الاقتصاد مثلما حدث في عام 2022″.

وتابع:” الحرب الروسية في أوكرانيا، وخلافات الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، و توترات الكوريتين”.