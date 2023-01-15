كشفت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن تسجيل حجاج دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة حالياً، عبر المقاعد المخصصة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن بإمكانهم التسجيل عبر البعثات الخاصة ببلدانهم، مشيرة إلى أن تسجيل حجاج الداخل سيقتصر على من لديه الهوية الوطنية أو إقامة سارية المفعول خلال مدة التسجيل التي ستنتهي في السابع من شهر ذي الحجة للعام الحالي.

وتابعت أن من حج في موسم الحج الماضي ١٤٤٣ يمكنه الحج هذا العام، مشترطة أن يكون مَحرماً مستثنى لأنثى كزوج أو أخ أو ابن أو أب.