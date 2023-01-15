أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي “أولوية”.

وتبين أن المنشآت التجارية المنضمة إلى البرنامج ستحصل على عدد من المميزات، وتشمل تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ فسح إرسالياتها، وتقليل نسبة المعاينة لمنتجاتها المبنية على تحليل المخاطر.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمة إلى البرنامج، وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني.