أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على استقرار وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها.

وأشار سعد آل حماد، إلى أن وزارة الموارد البشرية ألزمت جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلند 10000 ريال، ومن كينيا 10870 ريال، ومن بنغلاديش 13000 ريال، ومن الفلبين 17288 ريالاً، وفق عكاظ.