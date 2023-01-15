أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحظر الأطباق والصواني وأدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في إنجلترا اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن هناك حظرًا جديدًا يتضمن بعض الصحون والصواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وبعض أنواع الأكواب وأواني الطعام المصنوعة من البوليسترين.

وقال مسؤولين بالوزارة :” أن إنجلترا تستعمل نحو 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحدة كل عام، تتم إعادة تدوير 10 في المائة منها فقط.”

والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من أكتوبر هذا العام، لن يتمكن المواطنون من شراء القطع المحظورة من تجار التجزئة وبائعي الوجبات السريعة والمواد الغذائية.