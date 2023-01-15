كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:

1- أخصائي علاقات الشركات.

‏(Corporate Relations Specialist)

2- مهندس تسويق.

‏(Marketing Engineer)

3- مهندس التحسين.

‏(Optimization Engineer)

4- مهندس مراقبة الأداء.

‏(Performance Control Engineer)

5- رئيس التفتيش.

‏(Inspection Head)

6- مشرف المختبر و OSA.

‏(Lab & OSA Superintendent)

7- مهندس التحكم في العمليات.

‏(Process Control Engineer)

8- مهندس العمليات.

‏(Process Engineer)

9- مهندس ميكانيكي.

‏(Mechanical Engineer)

10- مهندس الأجهزة.

‏(Instrument Engineer)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي و موقع لينكدإن.