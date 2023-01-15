كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:
1- أخصائي علاقات الشركات.
(Corporate Relations Specialist)
2- مهندس تسويق.
(Marketing Engineer)
3- مهندس التحسين.
(Optimization Engineer)
4- مهندس مراقبة الأداء.
(Performance Control Engineer)
5- رئيس التفتيش.
(Inspection Head)
6- مشرف المختبر و OSA.
(Lab & OSA Superintendent)
7- مهندس التحكم في العمليات.
(Process Control Engineer)
8- مهندس العمليات.
(Process Engineer)
9- مهندس ميكانيكي.
(Mechanical Engineer)
10- مهندس الأجهزة.
(Instrument Engineer)، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي و موقع لينكدإن.
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