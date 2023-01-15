كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:

1- أخصائي علاقات الشركات.
‏(Corporate Relations Specialist)
2- مهندس تسويق.
‏(Marketing Engineer)
3- مهندس التحسين.
‏(Optimization Engineer)

4- مهندس مراقبة الأداء.
‏(Performance Control Engineer)
5- رئيس التفتيش.
‏(Inspection Head)
6- مشرف المختبر و OSA.
‏(Lab & OSA Superintendent)

7- مهندس التحكم في العمليات.
‏(Process Control Engineer)
8- مهندس العمليات.
‏(Process Engineer)
9- مهندس ميكانيكي.
‏(Mechanical Engineer)
10- مهندس الأجهزة.
‏(Instrument Engineer)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي و موقع لينكدإن.