قال الناقد الرياضي تركي الغامدي، أن خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، كلما حاولوا انتقاده يرد عليهم بتصريح .

ليرد عليه الناقد الرياضي محمد العنزي، خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد، قائلاً:” الشباب دائما يعودون بالتصاريح وليس بالبطولات.

وأضاف:” ما يقدر يقول بطوله، يقول يرد عليهم بتصريح مو بطولة، مبروك عليكم بطولة التصاريح.”