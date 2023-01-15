قال الناقد الرياضي تركي الغامدي، أن خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، كلما حاولوا انتقاده يرد عليهم بتصريح .
ليرد عليه الناقد الرياضي محمد العنزي، خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد، قائلاً:” الشباب دائما يعودون بالتصاريح وليس بالبطولات.
وأضاف:” ما يقدر يقول بطوله، يقول يرد عليهم بتصريح مو بطولة، مبروك عليكم بطولة التصاريح.”
تركي الغامدي: خالد البلطان كلما حاولوا انتقاده يرد عليهم بتصريح 🔥
محمد العنزي: دائما يعودون بالتصاريح وليس بالبطولات مبروك عليكم بطولة التصاريح@ShahidVOD#الشباب_النصر#اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 14, 2023
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