كشفت شركة سيمنز الألمانية ( Siemens)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بفروع ومشاريع الشركة بكلاً من (الرياض، جدة، الخبر).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مسؤول الدعم التجاري – متدرب.

‏(Commercial support – Intern)

2- منسق تسويق – متدرب.

‏(Marketing coordinator – Intern)

3- مهندس مبيعات المشاريع.

‏(Projects Sales Engineer)

4- محاسب.

‏(Accountant)

5- مهندس المشروع.

‏(Project Engineer)

6- مدير أعمال.

‏(Business Administrator)

7- مهندس Prescription.

‏(Prescription Engineer)

8- طالب / متدرب.

‏(Working Student / Trainee)

9- أخصائي التحول – العمليات والصيانة.

‏(Nationality Leader – Operations & Maintenance)

10- مهندس الخدمة (لحديثي التخرج).

‏(Service Engineer (Fresh Graduates))

11- مهندس الاختبار والتكليف.

‏(Testing and Commissioning Engineer)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على الوظائف المتوفرة والتقديم من خلال الموقع .