كشفت شركة سيمنز الألمانية ( Siemens)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بفروع ومشاريع الشركة بكلاً من (الرياض، جدة، الخبر).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مسؤول الدعم التجاري – متدرب.
(Commercial support – Intern)
2- منسق تسويق – متدرب.
(Marketing coordinator – Intern)
3- مهندس مبيعات المشاريع.
(Projects Sales Engineer)
4- محاسب.
(Accountant)
5- مهندس المشروع.
(Project Engineer)
6- مدير أعمال.
(Business Administrator)
7- مهندس Prescription.
(Prescription Engineer)
8- طالب / متدرب.
(Working Student / Trainee)
9- أخصائي التحول – العمليات والصيانة.
(Nationality Leader – Operations & Maintenance)
10- مهندس الخدمة (لحديثي التخرج).
(Service Engineer (Fresh Graduates))
11- مهندس الاختبار والتكليف.
(Testing and Commissioning Engineer)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على الوظائف المتوفرة والتقديم من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً