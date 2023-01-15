كشفت شركة سيمنز الألمانية ( Siemens)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بفروع ومشاريع الشركة بكلاً من (الرياض، جدة، الخبر).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مسؤول الدعم التجاري – متدرب.
‏(Commercial support – Intern)
2- منسق تسويق – متدرب.
‏(Marketing coordinator – Intern)
3- مهندس مبيعات المشاريع.
‏(Projects Sales Engineer)

4- محاسب.
‏(Accountant)
5- مهندس المشروع.
‏(Project Engineer)
6- مدير أعمال.
‏(Business Administrator)

7- مهندس Prescription.
‏(Prescription Engineer)
8- طالب / متدرب.
‏(Working Student / Trainee)
9- أخصائي التحول – العمليات والصيانة.
‏(Nationality Leader – Operations & Maintenance)

10- مهندس الخدمة (لحديثي التخرج).
‏(Service Engineer (Fresh Graduates))
11- مهندس الاختبار والتكليف.
‏(Testing and Commissioning Engineer)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على الوظائف المتوفرة والتقديم من خلال الموقع .