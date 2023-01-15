كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مدني، مشرف الكهرباء والآلات، مهندس بناء/ مشروع، مهندس ميكانيكي أول، أخصائي محاكاة أول/ البوليمرات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس السبت الموافق 14 يناير 2023م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية للتوظيف