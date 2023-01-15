تضيف عملية التنفس بشكل صحيح ومدروس فوائد صحية مهمة إلى حياتنا، فأولئك الذين يركزون بوعي على كل شهيق وزفير يمكنهم جني بعض الفوائد الصحية الرائعة، خاصة من يجمعون بين التنفس المنتظم والتأمل.

وأوضحت دراسة شملت 108 مشاركا على مدار شهر، أن خمس دقائق من تقنيات التنفس اليومية قدمت فوائد مذهلة لتحسين المزاج وتقليل القلق.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “ستانفورد” في كاليفورنيا أن تمارين التنفس قد تكون أداة للصحة العقلية أكثر قوة من التأمل، الذي يمكن أن ينافس مضادات الاكتئاب في فوائده.

وقال عالم الأعصاب والمؤلف المشارك أندرو هوبرمان، على “تويتر”: “إذا كنت تتطلع إلى تحسين النوم وتقليل الإجهاد أثناء النهار، والتعافي من العمل المكثف، فإن التنفس المنظم من بين أدواتك الأكثر قوة.”

يُذكر أن دراسات التنفس السابقة أظهرت أن الاستنشاق يزيد بشكل عام من معدل ضربات القلب بينما يقلل الزفير منه، ربما هذا هو السبب في أن التنهد الدوري فعال للغاية.