أعلنت شركة تطبيق المحادثة سناب شات، اعتزامها حذف تطبيق سناب كاميرا وهو عبارة عن تطبيق كاميرا ويب يتيح للمستخدم الظهور أمام الطرف الآخر في المحادثة في صورة حيوان أو جمجمة محترقة أو نسخة غريبة من نفسه أثناء محادثات الفيديو.

وقالت الشركة اعتبارا من 25 يناير الحالي سيتم حذف التطبيق من نسختي سناب شات للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعمل بنظام التشغيل ماك.

والجدير بالذكر أن قرار حذف التطبيق جاء بعد امتلاء مواقع التواصل الاجتماعي بقصص المستخدمين الذين لم يتمكنوا من إيقاف فلاتر الوجوه الساخرة أثناء اشتراكهم في محادثات جادة بشأن العمل عبر تطبيق زوم على سبيل المثال.