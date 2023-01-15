قامت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأحد، بإصدار تحذيرًا باللون الأزرق لمواجهة موجة برد، حيث توقعت حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح في مناطق شاسعة من البلاد.

ويُشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية ابتداءًا من اليوم إلى الإثنين في معظم جنوب الصين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)

يُذكر أن نظام التحذير في الصين يتكون من من أربعة مستويات ومرمز بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.