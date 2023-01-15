كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير أول الخدمات المشتركة وعمليات الموارد البشرية – منطقة البحر الأحمر (نسخة)، مدير الصحة والسلامة والبيئة ، رابغ، مهندس صحة وسلامة ، أملج، مخطط صيانة، مهندس ميكانيكي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس تخطيط أول – مصنع السقاية – الشعيبة، مشرف التحول، مهندس أصول ، المملكة العربية السعودية، مدير المشروع الإقليمي – البحر الأحمر، مدير المشروع الإقليمي – منطقة الخليج، والمزيد.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 15يناير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة نوماك