إيطاليا: حظر جماهير نابولي وروما من حضور المباريات الخارجية

قامت السلطات الإيطالية، بفرض حظرًا على حضور مشجعي فريقي نابولي وروما للمباريات خارج ملعبيهما لمدة شهرين، وذلك بعد مشاجرة بينهم الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع في شمال البلاد.

ويُشار إلى أن مشجعو “الألتراس” من كلا الفريقين شاركوا في معارك على الطريق السريع الرئيسي يوم الأحد الماضي، بعد أن التقوا في محطة خدمة “باديا آل بينو” في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سامبدوريا وميلان، ما تسبب بطوابير من السيارات على امتداد 15 كيلومترا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان :” أنها أمرت بإغلاق مدرجات الجماهير الزائرة لمدة شهرين ابتداءً من أمس (السبت) في المباريات التي يلعب فيها نابولي وروما خارج الديار”.

ويمتد الحظر ليشمل بيع التذاكر في مدرجات أصحاب الأرض “للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعتي نابولي وروما”.