مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي تستفيد منه أكثر من 35 ألف أسرة بغزة (فيديو)

استقبلت الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، توزيع مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وانعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع.

وقال عادل الهور، المتحدث باسم وزارة الأوقاف الفلسطينية، في حديثه على قناة “الإخبارية”، إن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تلبي حاجة شريحة عريضة من المجتمع الفلسطيني من الفقراء، الذين هم بحاجة شديدة إلى هذا الدعم في تلك الظروف الصعبة.”

ويُشار إلى أن المشروع تستفيد منه أكثر من 35 ألف أسرة بإشراف من وزارة الأوقاف في قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، قد وقع يوم الأربعاء الماضي، مع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بروتوكول استلام حصة دولة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة البالغ عددها 12000 أضحية لموسم حج عام 1443هـ/ 2022م.