أفادت ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القصف الأوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسبب بمقتل اثنين من المدنيين.

وقالت الممثلية :”أن القوات الأوكرانية، قصفت المركز السكني نوفوبسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية “هيمارس”، وقتلت اثنين من المواطنين.”

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن استشهاد مدنيين من مواليد 1981 و 1982 وتدمير مبنى سكني.

وأضافت:” أن الجيش الأوكراني أطلق في الساعة 8.55 بتوقيت موسكو) خمس قذائف من عيار “الناتو” من عيار 155 مم على منطقتين في مدينة دونيتسك.”

يُذكر أن المركز السكني نوفوبسكوف، يتعرض بشكل دوري لقصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الأوكرانية.