أوضحت دراسة جديدة أن تقلبات الحياة الزوجية تؤثر سلبًا على قلوب الرجال، وتتسبب العلاقة الدوارة بين الزوجين في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ والوزن وانخفاضه لدى الرجال مقارنة بمن هم في علاقات مستقرة.

ووجدت الدراسة أنه عندما تكون الأمور سيئة وتتدهور العلاقة، يرتفع ضغط دم الرجال، بينما عندما يتعاملون بشكل أفضل مع زوجاتهم، لاحظ الرجال انخفاض مستوى الكوليسترول السيئ والوزن لديهم، وشهدوا بشكل عام تحسنًا في الكوليسترول وضغط الدم.

وتتبع باحثون من جامعتي بريستول وجلاسكو التغيرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية لـ 620 من الرجال المتزوجين المشاركين في دراسة أفون الطولية للآباء والأطفال (ALSPAC) .

وقام الآباء باستكمال استبيانًا لتقييم جودة علاقتهم الزوجية عندما كان عمر طفلهم 3 أعوام تقريبًا، ومرة أخرى عندما كان عمر الطفل 9 أعوام، وتم تعريف جودة العلاقة على أنها جيدة باستمرار، أو سيئة باستمرار، أو تتحسن، أو تتدهور.