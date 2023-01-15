أكدت مؤسسة تكافل الخيرية، اليوم الأحد، على إيداع الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي لطلابها المستحقين.

وأوضحت المؤسسة إن الدفعة الثانية شملت قرابة 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي قرابة 140 مليون ريال.

وذكرت أنه تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس المستفيدة والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وأشارت إلى أن الإعانة تغطي الاحتياجات المدرسية للطالب والطالبة وذلك من خلال ثلاثة برامج تشمل الكسوة المدرسية، والوجبة المدرسية، والحقيبة المدرسية.