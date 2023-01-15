تمكن فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في الثلاثين من عمرها، ابتلعتها عن طريق الخطأ.

وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن تخصصي بريدة استقبل الحالة المرضية التي كانت محولة من أحد المستشفيات نتيجة لشدة معاناتها من آلام في منطقة البطن لوجود الإبرة بداخلها.

وأوضح أنه من خلال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت للمريضة تبين وجود ثقب في جدار معدة المريضة ناجم عن انغراس الإبرة فيها، مما يستدعي سرعة استخراجها لعدم تضرر المعدة بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قرر تنويم المريضة في قسم الجراحة وإجراء عملية عاجلة لها عبر تقنية منظار المعدة لإزالة الجسم الحاد من داخل معدة المريضة، وذلك بعد تركيب أنبوب وقائي للمريء وتم استخراج الأبرة دون الحاجة لجراحة تقليدية.

والجدير بالذكر أنه تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام قبل خروجها من المستشفى وهي تتمتع بالصحة والسلامة.