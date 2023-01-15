أتاح تطبيق “واتساب” خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر، وذلك لضمان استمرار الخدمة في الدول التي تحظره.

وتعمل أداة “بروكسي” الجديدة، على مساعدة المستخدمين في الالتفاف على الرقابة، حيث تتيح استمرار استخدامه تطبيق واتسآب رغم الحظر في الدول التي تفرض قيوداً على تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في إيران، التي حظرت تطبيقي واتسآب وإنستجرام.

وقال التطبيق في رسالة أنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن من الاتصال بواتسآب من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية.

ومن الممكن تفعيل الميزة الجديدة من خلال الدخول إلى “الإعدادات” أو Settings، ثم النقر على “التخزين والبيانات” أو Storage and Date، وبعدها “إعدادات البروكسي” أو Proxy Settings، لتبديل الخيار وإدخال عنوان الخادم الوكيل، ثم التأكيد.