وفاة نجم المنتخب الوطني السابق شايع النفيسة

توفي نجم المنتخب الوطني السابق، شايع النفيسة، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 60 عامًا؛ حيث كان أحد نجوم الجيل الذهبي لـ”الأخضر” في ثمانينيات القرن الماضي، وقاد المنتخب للتتويج بأول لقب آسيوي في تاريخ المملكة.

وسجل النفيسة، الهدف الأول في نهائي كأس آسيا 1984 في المباراة النهائية التي حسمها الأخضر بالفوز 2-0، فيما لقبه أبناء منطقته باسم “السباح الفنان” حيث كان عاشقًا للسباحة منذ صغره، قبل أن يغير مساره في منتصف السبعينيات، بلعب كرة القدم مع فريق الكوكب.

وشارك مع نادي الكوكب والذي كان بوابته لتمثيل المنتخب السعودي لفترة استمرت 6 سنوات متصلة، قبل أن تحرمه الإصابة بالرباط الصليبي من مواصلة مسيرته الكروية رغم النجاحات الكبيرة التي حققها لاسيما على مستوى المنتخب الوطني.

وتضمنت مسيرة شايع النفيسة، العديد من الإنجازات حيث ساهم في صعود فريقه الخليج من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، فضلًا عن أهدافه المؤثرة مع المنتخب والتي على رأسها هدفه الشهير في الصين في نهائي كأس آسيا 1984.

وأحرز شايع هدفًا في المباراة الشهيرة التي جمعت الأخضر بالمنتخب الكوري الجنوبي في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس وانتهت بفوز المنتخب السعودي 5-4، كما سجل هدفين آخرين، أحدهما في شباك الكويت في كأس الخليج 1984، وهدفًا في قطر في كأس الخليج 1986.

وخاض النفيسة 32 مباراة بقميص الأخضر سجل فيها 10 أهداف، منها 23 مباراة كأساسي و9 كبديل، ولم يتعرض للطرد ولم يحصل على أي بطاقة صفراء خلال تمثيله للأخضر.