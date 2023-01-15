يبحث نادي أتلتيكو مدريد عن هذا مهاجم، لكن المدير الرياضي في النادي الإسباني لا يرغب بالتفريط في البلجيكي يانيك كاراسكو.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إنه على الرغم من أن الدولي البلجيكي لم يؤد ما كان متوقعًا منه في النصف الأول من الموسم، فإنه لاعب بخصائص مختلفة، والمدير الفني دييغو سيميوني يعرف ذلك.

ويملك أتلتيكو بالفعل أنخيل كوريا وأنطوان غريزمان وألفارو موراتا في الهجوم، لكن التشكيلة محدودة ولا يمكن أن يفقد الفريق المزيد من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي.

ونظرًا لتعدد استخداماته، يعد كاراسكو لاعبًا مهمًا بالنسبة إلى أتلتيكو رغم عدم مشاركته المنتظمة نظرا لأنه ليس في أفضل حالاته الآن.

وأوضحت الصحيفة: “كاراسكو لن يخرج من استاد واندا ميتروبوليتانو في الميركاتو الشتوي، أما في الصيف فلا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث”.

وقد أبلغ أتلتيكو نظيره برشلونة بالفعل أن كاراسكو لن يغادر أتلتيكو.