ذكرت صحيفة التلغراف أن مدرب نادي الاتحاد نونو سانتو مرشح لتدريب ويست هام بجانب المدرب رافا بينيتيز.

وتعاقد نادي الاتحاد رسميًا مع سانتو 4 يوليو 2022 ليتولى تدريب الفريق خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

وبدأ نونو سانتو مسيرته التدريبية مع ريو أفي في 2012، واستمر في تدريبه حتى 2014.

وفي صيف 2014، وقع نونو سانتو عقدًا لمدة موسم واحد مع فالنسيا الإسباني، وفي يناير 2015 وافق على تمديد عقده حتى 2018.

لكنه قرر الاستقالة في نوفمبر 2015، بعد الخسارة أمام إشبيلية، وبداية سيئة للموسم في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

وفي يونيو 2016، انتقل نونو سانتو لتدريب بورتو بعقد يمتد لعامين، لكنه أقيل في مايو 2017 بعد فشل بورتو في التتويج بلقب الدوري البرتغالي.

وفي يونيو 2021، تولى نونو سانتو تدريب توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين.